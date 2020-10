Locatelli: “Grazie al Sassuolo sono più completo. Altri club non avevano creduto in me”

Manuel Locatelli è uno dei centrocampisti che ha fatto meglio nella prima parte di questa stagione, ma che aveva mostrato ampi miglioramenti anche nell’ultimo campionato, tanto da guadagnarsi la maglia azzurra.

Lo stesso giocatore del Sassuolo ha parlato della sua evoluzione a Sky Sport, ringraziando i neroverdi per aver creduto sempre su di lui a differenza di altri club. Non cita mai il Milan esplicitamente, ma il riferimento è più che intuibile dal momento che il calciatore è passato al Sassuolo nel 2018 dopo essere cresciuto in rossonero: “Il Sassuolo ha dimostrato di credere in me dopo che alcuni club non lo avevano fatto. Sono più completo rispetto a qualche anno fa, tutto questo grazie al lavoro svolto ogni giorno con i miei compagni e con De Zerbi e a tutta la fiducia che mi è stata data. Il segreto è nell’equilibrio che ho trovato dentro di me. Ruolo? Mi trovo bene giocando a due, ma anche a fare la mezzala. Non è la posizione, ma l’interpretazione che mi caratterizza. Sicuramente dovrei fare più gol, questo è chiaro ed è uno degli obiettivi di quest’anno. La Nazionale non la regalano, va conquistata ogni domenica e poi va riconquistata. È un motivo d’orgoglio avere altri due compagni con me“.

Foto: Twitter Nazionale italiana