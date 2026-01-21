Locatelli: “Gli applausi? E’ stato un momento speciale. Siamo sulla strada giusta”

21/01/2026 | 23:39:06

Manuel Locatelli, capitano della Juventus, ha parlato a Sly dopo la vittoria contro il Benfica.

Queste le sue parole: “Gli applausi dei tifosi? È stato un momento speciale per me, a volte non li ho convinti ma sono molto felice per stasera. Mi sento bene, credo che siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così”.

Prima del gol di Thuram c’era un po’ di nervosismo o era solo il Benfica a crearvi problemi? “Loro sono una squadra forte, l’hanno preparata bene perché erano chiusi. Forse giravamo un po’ piano la palla, ma siamo stati bravi a rimanere in partita e siamo stati bravi a non prendere gol, poi l’abbiamo fatto e la partita è andata un po’ in discesa”.

Avete faticato a controllare la partita? “Avevamo un avversario molto forte, in Europa cambia il livello, senza nulla togliere agli altri. Siamo stati bravi nel momento di difficoltà a non prendere gol. Abbiamo rischiato, ma siamo rimasti in partita bene. Abbiamo avuto un buon atteggiamento e poi abbiamo sbloccato la partita”.

Foto: sito Juventus