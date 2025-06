Locatelli: “Gattuso nuovo ct? È il tecnico giusto, al momento giusto”

21/06/2025 | 19:36:58

Nella sua lunga intervista ai microfoni di DAZN, il capitano della Juventus Manuel Locatelliha parlato anche della scelta della FIGC di affidare la panchina dell’Italia a Gennaro Gattusodopo l’addio di Luciano Spalletti ed in vista del difficile percorso per la qualificazione al prossimo Mondiale: “Ci siamo sentiti, mi ha già allenato come mister. Credo che sia il mister giusto al momento giusto, al di là delle scelte che farà. Credo che sia l’allenatore che può portarci un po’ più di entusiasmo e un po’ più di energia per cercare di arrivare al Mondiale”.

Foto: X Azzurri