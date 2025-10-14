Locatelli: “Gattuso ci ha fatto un discorso che resta tra di noi. Mi è sempre mancata continuità”

Manuel Locatelli ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria dell’Italia contro Israele: “La classifica doveva essere migliore ma non è il momento di guardare il passato. Il mister sta dando fiducia a tutto il gruppo e anche a me. Siamo ragazzi per bene che hanno voglia di Nazionale. Nella mia carriera ho avuto problemi di continuità ora ho una maturità come uomo e sono felice e devo continuare così. Riesco a focalizzarmi solo sul lavoro. La sua dote principale è che è una persona vera, e questo è importante. Oggi ci ha fatto un altro bel discorso, ma sono cose che ci teniamo nello spogliatoio”.

Foto: X Azzurri