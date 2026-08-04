Locatelli: “Essere capitano della Juve è il sogno che avevo sin da bambino. Kolo Muani alza il livello”

04/08/2026 | 16:47:23

Manuel Locatelli ha parlato dalla conferenza stampa di Hong Kong dove domani, alle 13:30 italiane, la Juventus affronterà il Chelsea.

Sul neoarrivato Kolo Muani: “Un ragazzo bravissimo oltre che un giocatore molto forte, lo avevo sentito anche nelle altre sessioni. E’ un grande giocatore che alza il livello, sono felice per lui e per gli altri che sono arrivati, la cosa bella è che siamo un grande gruppo”.

Su Douglas Luiz: “Un giocatore forte, l’ho sempre apprezzato e ho un bel rapporto con lui perché è un bravo ragazzo. Si sta impegnando, è un giocatore forte e ho molta stima di lui”.

Sull’Europa League: “Il non essere entrati in Champions ci deve motivare, ora l’Europa League deve essere un obiettivo. Indossando questa maglia ogni competizione è un obiettivo, ma noi dobbiamo lavorare senza parlare troppo, sicuramente l’Europa League è qualcosa di stimolante per noi”.

Sulla necessità di riportare in alto la Juventus e la Nazionale: “Essere capitano della Juventus è una bella responsabilità, è il sogno che avevo da bambino. L’obiettivo poi è anche tornare ad essere competitivi con l’Italia, noi abbiamo fallito perché non siamo andati ai Mondiali e questo ci deve motivare. L’unica strada è lavorare seriamente”.

Foto: Instagram Juventus