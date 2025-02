Locatelli: “Essere alla Juve è una responsabilità. Kolo Muani? Lavorare con giocatori così è un bene per tutti”

Manuel Locatelli, centrocampista e capitano della Juve, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida in Champions contro il PSV, di fianco al tecnico Motta.

“Per me giocare qui è una sogno che ho realizzato. Esser capitano è una responsabilità che ho tutti i giorni. Domani è una delle partite più belle da giocare, perchè ci sarà una bella atmosfera. Kolo Muani? È un bravissimo ragazzo. Quando lavori con ragazzi così è un bene per tutti. Koopmeiners? È un giocatore forte ed è bello giocare con lui”.

Sui nuovi: “Essere alla Juve è una responsabilità, perché qua bisogno vincere subito. Lavorare con ragazzi del genere rende tutto più semplice”.

Foto: Instagram Juventus