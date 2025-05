Locatelli: “Era giusto che mi prendessi la responsabilità, la Champions era il nostro obiettivo”

25/05/2025 | 23:44:48

Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Venezia-Juventus: “Noi siamo un gruppo che dal massimo. Poi è chiaro che durante la stagione qualcosa abbiamo sbagliato di sicuro. Ho già detto quello che penso la Champions League era uno dei nostri obiettivi. Siamo riusciti a raggiungerlo. C’è da fare i complimenti veramente a tutti, al mister che è arrivato e ci ha dato una mano con entusiasmo. Io sono veramente felice e fiero di aver tirato questo rigore e di essermi preso questa responsabilità. Sono il capitano e quindi per me era giusto che me la prendessi io questa responsabilità e sono veramente contento”.

Foto Instagram Juventus