Locatelli elogia Di Maria: “Fa un altro sport, è l’esempio del campione”

Il centrocampista Manuel Locatelli della Juventus, uno dei grandi assenti per gli impegni della Nazionale italiana di Roberto Mancini, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club bianconero in cui si è espresso del compagno di squadra Di Maria: “Partiamo dal presupposto che ci sono tanti giocatori da cui ho appreso. Ce n’è uno che non c’entra niente con noi, che è Di Maria. Lui fa un altro sport. Dico lui come esempio, perché ce ne sono tanti di giocatori. Da Leo a Danilo, ad Alex Sandro che è un grande giocatore e una grande persona. Ma penso che Angel sia l’esempio del campione. È un fenomeno, ha vinto tutto quello che poteva vincere. Si è presentato con noi in America come la persona più umile di questo pianeta. Queste sono cose che ti rimangono. Gliel’ho detto anche il primo giorno. Gli ho detto: ‘Tu sei venuto qui, hai vinto tutto quello che potevi vincere e sei la persona più umile del mondo’. Questa è la differenza tra il campione e uno che fa il fenomeno. Lui invece è proprio un campione”.

Foto: Instagram Juventus