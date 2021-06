Locatelli: “E’ una notte indimenticabile. Migliore in campo? Premio che devo dare alla squadra”

Il man of the match di Italia-Svizzera (premiato anche dall’Uefa), Manuel Locatelli, ha parlato a fine gara ai microfoni della Rai dei sentimenti post partita.

Queste le sue parole: “Il sentimento dominante è che il premio lo devo dare alla quadra. Mi hanno accolto benissimo. C’è stato tanto lavoro dietro a questa gara. Sono orgoglioso. Faccio parte di un gruppo fantastico e sono felice di essere qui. Grazie al lavoro ci sono arrivato. Il primo gol è stato bellissimo con l’assist del mio amico Berardi. La dedica per la mia fidanzata e i miei genitori. Il secondo gol è per tutti i tifosi che hanno sofferto. Di solito non accompagno così l’azione ma ho avuto un pizzico di follia e ho chiuso l’azione. Il futuro? Non voglio farmi troppi viaggi mentali. Mi godo la serata”.

Titolare inamovibile?

“Siamo un gruppo di ragazzi bravi, Verratti è un giocatore che ci può far fare la differenza e spero possa tornare quanto prima.

3-0 con la Turchia, 3-0 con la Svizzera. E adesso?

“Continuiamo così”.

Foto: Twitter Uefa Euro 2020