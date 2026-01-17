Locatelli: “E’ mancata cattiveria sotto porta. La prestazione c’è stata, bisogna continuare”

18/01/2026 | 00:22:28

Il capitano della Juventus, Manuel Locatelli, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta a Cagliari.

La sua analisi: “Come si raddrizza il tiro dopo questa sconfitta? “Credo ci sia mancata della cattiveria. Abbiamo preso gol in maniera sfortunata ma noi dobbiamo continuare a lavorare, senza abbatterci. L’atteggiamento c’è stato e dobbiamo continuare su questa strada”.

Vedi analogie con la partita contro il Lecce? “Può essere che siano simili. Dovevamo sbloccarla e non ci siamo riusciti. Siamo stati frenetici su alcune scelte ed è andata bene a loro. Noi dobbiamo continuare a lavorare”.

Foto: sito Juventus