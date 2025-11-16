Locatelli: “Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Al Mondiale dobbiamo andarci”

16/11/2025 | 23:04:11

Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni Rai dopo la sconfitta dell’Italia contro la Norvegia: “Sappiamo la responsabilità che abbiamo a marzo, dovremo essere uniti e prenderci le nostre responsabilità. Secondo me nel secondo tempo abbiamo concesso dei contropiedi che non abbiamo concesso nel primo tempo, non siamo stati attenti sulle preventive, loro ripartono forte e lo sapevamo. Dobbiamo analizzare dove abbiamo sbagliato, il focus ora va a marzo e avremo tanto da giocarci. Gattuso è bravo ma anche noi siamo responsabili e dobbiamo assumerci le responsabilità, siamo un bel gruppo, ci siamo e abbiamo voglia di lavorare. La verità la dice il campo, se i risultati sono questi bisogna dare di più, noi non siamo questi ed è nostro dovere far di più, non so come poterlo fare ma stiamo lavorando per andare al Mondiale, perché bisogna andarci. Dobbiamo assumerci le responsabilità di quello che andiamo a giocarci. Io credo che conta l’interpretazione di un giocatore, bisogna vedere le caratteristiche dei compagni, se ho un palleggiatore accanto posso giocare più avanti e fare anche il play. Abbiamo bisogno di essere uniti, cercare di andare ai Mondiali è l’obiettivo di tutti. Sappiamo che bisogna dare di più, questo è logico”.

Foto: X Azzurri