Locatelli: “Dispiaciuto per il mio errore, il pareggio con la Lazio ci lascia rammaricati”

09/02/2026 | 12:00:26

I giocatori della Juventus hanno espresso sui social le loro sensazioni dopo il 2-2 in rimonta con la Lazio. Manuel Locatelli su Instagram non ha nascosto il suo dispiacere: “Sono davvero dispiaciuto per il mio errore: un pareggio che ci lascia rammarico, ma resta la grande reazione della squadra”. Anche Yildiz si è unito al compagno con un messaggio postato sui social: “Volevamo di più e abbiamo dato tutto: non è bastato vincere, ma non abbiamo mai mollato”.

Foto: X Azzurri