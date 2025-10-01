Locatelli: “Ci manca la gestione dei momenti chiave. Ripartiamo dalla reazione del secondo tempo”

01/10/2025 | 23:43:09

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha parlato a Prime Video dopo la gara pareggiata a Villarreal.

Queste le sue parole: “E’ stata una partita intensa. Nel primo tempo dovevamo far meglio, nel secondo abbiamo fatto bene. La gestione dei momenti è una cosa che ci manca, è veramente un peccato. Bisogna ripartire dal secondo tempo, gestire i momento fa parte di un percorso che dobbiamo fare”.

Il Villarreal poteva segnarvi solo su calcio piazzato?

“Sì, su quello e sui contropiedi come con Pepe nel primo tempo. La concentrazione sull’ultimo corner non è stata abbastanza, ma nel secondo tempo ci sono state tante cose positive e dobbiamo ripartire da quelle”.

Cosa vi ha detto Tudor a fine primo tempo e come pensate di affrontare il mese di ottobre? “Abbiamo parlato anche tra di noi, ci siamo dati un po’ la sveglia. Serve un po’ più di equilibrio e questo alla fine ti porta a prendere dei gol. L’equilibrio serve anche per gestire i momenti, partite cos’ importanti si decidono anche su questo”.

