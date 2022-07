Locatelli carica la Juve: “Non nascondiamoci, dobbiamo tornare a vincere”

Tra i migliori in campo nel match amichevole tra Real Madrid e Juventus, Manuel Locatelli ha poi commentato l’esito della sfida – i bianconeri sono stati sconfitti per 2-0 – ai microfoni di Juventus.com: “Un bel test. Ci spiace per il risultato, ma ho visto cose buone. La squadra sta lavorando e crescendo bene in vista del campionato. Non ci nascondiamo, dobbiamo tornare a vincere e lavoriamo per questo. Devo dire che il lavoro che stiamo facendo è di ottimi livello. C’è un bel clima ed è stata una tournée davvero utile e positiva”.

Foto: Twitter Locatelli