Locatelli: “Brutta partita, la analizzeremo. Sicuramente abbiamo sbagliato tanto”

26/06/2025 | 23:15:34

Manuel Locatelli, capitano della Juventus, commenta a Mediaset il ko per 5-2 con il Manchester City nel Mondiale per club: ”Credo che abbiamo fatto una brutta partita, la analizzeremo e sicuramente abbiamo sbagliato tanto. Però ora dobbiamo recuperare energie e concentrarci sulla prossima. Psicologicamente abbattuti? Non bisogna pensarlo, dobbiamo analizzare cosa abbiamo sbagliato. È chiaro che oggi abbiamo fatto tanti errori, ma dobbiamo pensare alla prossima perché vogliamo andare avanti nel Mondiale”.

Sul ruolo del Mondiale: “Non è questione di ruolo, non abbiamo mai parlato di obiettivi. Dobbiamo cercare di andare il più avanti possibile”.

Infine: “Tabellone complicato? Certo, però per andare in fondo devi affrontare le più forti. Ora ci toccano le più forti, cerchiamo di andare avanti”.

Foto: Instagram Juventus