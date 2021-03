Locatelli: “Al Milan mi dissero che ero fuori dal progetto, tornai a casa in lacrime”

Nel corso di un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del Sassuolo, Manuel Locatelli ha raccontato il momento in cui ha lasciato il Milan: “L’attimo in cui mi hanno detto che non facevo più parte del progetto è stato devastante. Su una panchina di Milanello i dirigenti mi dissero che non ero più importante per loro, è stato veramente devastante. Ho fatto il tragitto in macchina piangendo. Andai dalla mia ragazza e piangemmo insieme, poi chiamammo i miei genitori. Fu devastante ma mi ha aiutato, perché in fin dei conti anche io avevo bisogno di cambiare”.

Come sei stato accolto qui?

“Boateng è venuto da me, mi ha abbracciato dicendomi di dimostrare quello che sono, finalmente sei qui. Mi ha parlato il mister, portandomi nel suo ufficio. Sono stato accolto bene da tutti. Già da subito l’impressione è che ci fosse un grande spogliatoio”.