Locatelli: “Abbiamo buttato via la qualificazione, l’hanno voluta di più loro”

Intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video, il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli, ha così parlato dopo la sconfitta per 3-1 contro il PSV: “Tanto, fa male perché ce l’avevamo in mano e abbiamo buttato via una qualificazione. Siamo tutti responsabili, ora dobbiamo unirci e uscire da questa situazione. Una spiegazione? Adesso non ce l’ho. Hanno giocato meglio di noi e voluto di più la qualificazione: parla sempre il campo, il resto sono chiacchiere. Dobbiamo guardarci negli occhi e capire quali sono stati i problemi”.

Poi ha proseguito: “Va chiesto alla società. Noi giocatori bisogna pensare a fare il massimo, a partire da Cagliari. Dobbiamo tornare in Champions l’anno prossimo”.

Infine: “Non credo ci sia tanto da parlare. Bisogna guardarci in faccia e solo insieme e con il lavoro si può uscire da questi momenti”.

