Locatelli: “Abbiamo adrenalina, vogliamo essere più aggressivi. Andiamo avanti nelle difficoltà, è la nostra forza”

15/09/2025 | 16:07:17

Manuel Locatelli ha presentato a Sky Sport la partita tra Juventus e Borussia Dortmund: “L’adrenalina c’è, anche perché comincia la competizione più bella. Sentire la musichetta domani in casa sarà speciale e ovviamente ci sarà ancora l’entusiasmo per l’aver vinto il derby d’Italia. Arriviamo bene alla sfida, chiaro che anche con l’Inter abbiamo sbagliato qualcosa perché abbiamo subito 3 gol. Ma la forza del gruppo è questa, l’andare avanti nonostante le difficoltà e questa dovrà essere sempre con noi. Ogni gara fa storia a sé. Domani sarà difficile, loro sono organizzati, sono una bella squadra e ben allenata. Sarà difficile, non dovrà mancarci l’aggressività, ma noi dovremo solo essere noi stessi e a fine partita vedremo cosa succederà. L’Inter è stata brava ma in certi momenti anche lei si è schiacciata. Dovremo essere più aggressivi perché a volte con l’Inter questo ci è mancato, ma stiamo bene e siamo in fiducia e quindi dobbiamo andare avanti così”.

FOTO: X Juventus