Locatelli, un gol per prendersi la Juventus

È in corso Juventus-Sampdoria, gara valida per la sesta giornata di Serie A. I bianconeri sono in vantaggio per 3-1 in virtù delle reti di Dybala, Bonucci (rigore) e Locatelli. Quest’ultimo ha appena siglato la sua prima marcatura con la maglia della Vecchia Signora, infilando Audero dopo un’azione abbastanza rocambolesca. Non un eurogol, per intenderci, che però potrebbe comunque rivelarsi una grande iniezione di fiducia per il centrocampista ex Sassuolo che, nelle gare precedenti, così come gli altri colleghi di reparto, aveva offerto prestazioni sottotono. È oggi il vero inizio di Manuel Locatelli alla Juventus?

Foto: Sito Juventus