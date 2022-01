Lobotka su Spalletti: “Ha dimostrato di credere subito in me. Non urla molto come Gattuso, mi piace come comunica con la squadra”

Stanislav Lobotka ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss sulla sua esperienza al Napoli: “In questo momento sono felice al Napoli perché sto giocando tante partite. Prima ho passato un momento difficile, non giocavo, pensavo anche di cambiare squadra perché volevo godermi il calcio, volevo giocare. Invece è andato via Gattuso e Spalletti ha dimostrato subito di credere in me, nelle mie qualità e nel mio modo di giocare. C’è un bel feeling, è un grande allenatore sia in campo che fuori. Non urla molto come Gattuso, mi piace come ci fa giocare e come comunica con noi. Per me è bello essere allenato da lui, soprattutto perché mi fa giocare”.

FOTO: Twitter Napoli