Lobotka recupera per Napoli-Genoa? Condizioni in miglioramento, le ultime

07/05/2025 | 19:49:14

Da Castel Volturno arrivano delle notizie rassicuranti sulle condizioni del centrocampista slovacco. Stanislav Lobotka sta recuperando dall’infortunio subito nel corso della sfida con il Lecce, anche se non è per nulla certa la sua presenza contro il Genoa di Vieira. Contro il Grifone, dunque, dovrebbe giocare comunque Billy Gilmour. Antonio Conte, infatti, punta tantissimo sull’ex calciatore del Brighton. Se dovesse recuperare per il match contro i liguri, secondo Sky Sport, lo slovacco dovrebbe partire dalla panchina e lasciare spazio all’ex giocatore del Chelsea. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nella giornata di domani, con il centrocampista che potrebbe tornare in extremis.

FOTO: Instagram Lobotka