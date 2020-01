Lobotka, più bonus per il Celta. Il Napoli aspetta per il doppio colpo

Non erano attese novità per la giornata di oggi, ci riferiamo al trasferimento di Stanislav Lobotka al Napoli. Nel frattempo il Napoli ha aumentato i bonus, da 2 a 4, ha alzato la base fissa (alla fine potrebbe essere 20 più 4), ma sono dettagli se pensiamo che la volontà primaria di Lobotka è quella di lasciare il Celta Vigo. Non è detto che la giornata di domani sia decisiva in tal senso, anche in questo caso sono passaggi che facciamo a titolo di cronaca pur essendo ovviamente una situazione da seguire ora dopo ora. Dopo Lemme, il Napoli aspetta con pazienza Lobotka per il doppio, non più sorprendente, colpo a centrocampo.

Foto: Marca