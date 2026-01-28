Lobotka: “Per me Napoli è come una seconda casa, mi sento napoletano”

28/01/2026 | 11:50:07

Il centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka, ha rilasciato un’intervista a The Athletic. Queste le sue parole:

“Non ho mai paura di giocare a calcio. Cerco sempre di non perdere palla, di trovare una soluzione, di fare il passaggio migliore e di trovare la via migliore per avanzare in campo. Da bambino, mi piaceva molto guardare il Barcellona. Era la squadra di Ronaldinho e Samuel Eto’o. Deco era a centrocampo. Frank Rijkaard era l’allenatore. Mi piaceva molto il loro modo di giocare e il modo in cui si divertivano a giocare a calcio. È difficile in Slovacchia. Non siamo un paese come la Spagna. Ma sono stato fortunato. Ho avuto un bravo allenatore in ogni club, non ho mai avuto un allenatore che mi dicesse: ‘Non giochi. Sei troppo piccolo. Ho bisogno di un giocatore più grande nel tuo ruolo’. Xavi, Andrés Iniesta, Sergio Busquets, Luka Modric e Marco Verratti? Sono i giocatori che mi piacevano perché sono come me, uguali. Sono piccoli, ma molto bravi quando pressati, molto bravi nell’uno contro uno. Napoli? Per me, Napoli è come una seconda casa, mi sento napoletano perché vivo qui da tanti anni. Il cibo è fantastico. La città, la gente, la mentalità. Sono davvero felice qui. Lo scudetto? È come se qualcuno avesse salvato il mondo. Ho visto come la gente festeggiava ogni giorno. Tutto era chiuso perché avevamo vinto. Ovunque andassi mi sentivo come il presidente del Paese”.

Foto: Instagram Lobotka