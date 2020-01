Lobotka-Napoli, altro indizio social: il centrocampista ha guardato la partita degli azzurri in tv

Stanislav Lobotka e il Napoli, una trattativa che vi raccontiamo da tempo, nelle ultimissime ore è arrivato un altro indizio social. Il centrocampista slovacco, sempre più in uscita dal Celta Vigo (ieri neppure in panchina nella sfida contro l’Osasuna), sul proprio account Instagram ha pubblicato una storia con l’immagine della tv mentre trasmetteva Napoli-Inter di questa sera, finita 3-1 per i nerazzurri. Lobotka è ormai un promesso sposo degli azzurri, e probabilmente anche per questo il classe ’94 ha deciso di visionare il match della squadra di Gattuso. Il motivo “ufficiale”, però, era la presenza in campo del connazionale Skriniar, al quale lo stesso Lobotka ha dedicato un messaggio con la scritta “Fratello”. Intanto, il Napoli lo aspetta…

Foto: Marca