Lobotka: “Mi sento un leader. È tutto nelle nostre mani, non guardiamo l’Inter”

Stanislav Lobotka ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio CRC sull’attuale momento del Napoli. “Siamo felici per la vittoria di Monza, anche se sappiamo di poter far meglio e sicuramente lo faremo. Per me è troppo facile giocare con McTominay e Anguissa perché sono davvero forti. Doppio play? Non fa differenza giocare a uno o a due, anche se Gilmour e Anguissa sono due tipi diversi di giocatore. Mi sento leader, sento la responsabilità perché sono qui da più di cinque anni. Ogni giorno lavoro per aiutare la squadra, cerco di essere leader in campo. Quando abbiamo la palla cerco di dare una mano a tutti per vincere la partita. L’Inter? Non sono concentrato sull’andamento delle altre squadre, possiamo sognare di nuovo, è tutto nelle nostre mani”.

Foto: Instagram Lobotka