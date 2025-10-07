Lobotka lascia il ritiro della Slovacchia: “Infortunio muscolare, ulteriori esami a Napoli”

07/10/2025 | 18:35:59

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, lascia il ritiro della nazionale slovacca e torna a Napoli dopo gli esami per l’infortunio che ha subito domenica contro il Genoa. Lo riferisce il sito della federcalcio della Slovacchia che riferisce che “Stanislav Lobotka infortunatosi nella partita di campionato di domenica e costretto alla sostituzione, si è sottoposto a ulteriori accertamenti lunedì pomeriggio. I risultati non sono stati soddisfacenti. Hanno confermato un infortunio muscolare di tale entità che il due volte miglior calciatore dell’anno sarà escluso dalla squadra. L’allenatore non ha chiamato nessuno per sostituirlo”. Lobotka torna quindi a Napoli per altri esami medici per uno stiramento muscolare che probabilmente lo potrebbe tenere fuori dalla formazione del Napoli per un mese.

Foto: Instagram Lobotka