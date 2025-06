Lobotka: “Futuro? Sto bene a Napoli. Se dovessi andare via, sarebbe solo per un posto migliore”

02/06/2025 | 17:15:47

Dal ritiro della nazionale slovacca, il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka ha parlato delle sue condizioni fisiche dopo l’infortunio dell’ultima parte della stagione toccando anche il tema del suo futuro: “Fisicamente mi sento meglio e riesco a camminare, ma non corro da quando mi sono infortunato con il Napoli. Domani farò una risonanza magnetica per avere maggiori informazioni. La stagione è stata molto impegnativa, e le ultime partite sono state difficili anche dal punto di vista mentale, poiché non ho potuto essere in campo con i miei compagni”.

Infine, sul futuro: “Io sto bene qui, ho un contratto, abbiamo vinto lo Scudetto e Conte è rimasto. Se dovessi andar via sarebbe solo per un posto migliore, il mercato è lungo”.

Foto: Instagram Lobotka