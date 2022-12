Lobotka e il Napoli: gli accordi per il rinnovo sono di ottobre

Stanislav Lobotka e il rinnovo fino al 2027 con opzione: non proprio una notizia di Santo Stefano. Meglio ancora una notizia vecchia, in base a quanto abbiamo anticipato e raccontato lo scorso 11 ottobre, ben 2 mesi e mezzo fa. Accordo totale raggiunto, nessun problema e nessun tipo di intoppo. Manca soltanto la burocrazia, l’annuncio, ma era chiaro da una vita. Talmente scontato che si è accodato anche chi – in differita rispetto all’11 ottobre- ha confermato un’intesa totale. Lobotka è diventato sempre più imprescindibile per il Napoli firmato Spalletti.

Foto: Twitter Napoli