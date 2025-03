Lobotka: “L’anno prossimo voglio anche fare interviste in italiano”

Stanislav Lobotka, centrocampista slovacco del Napoli, è stato il protagonista del nuovo episodio di MySkills su DAZN. Durante la conversazione, Lobotka ha accennato alla sua possibile permanenza in azzurro per un’altra stagione: “Cosa posso migliorare fuori dal campo? Sicuramente la mia lingua! Ci sto provando e sto facendo progressi. È vero che nei primi due anni non ho imparato molto, ma ora mi sento più sicuro. L’anno prossimo voglio anche fare interviste in italiano”.

Foto: Instagram Lobotka