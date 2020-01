Lobotka convocato dal Celta, ma il Napoli lo aspetta. E spunta un altro indizio social

Vi avevamo detto che sarebbe servita pazienza, così sarà. Il Napoli resta in pressing su Stanislav Lobotka, il Celta Vigo sembra sempre più consapevole del futuro passaggio del centrocampista in azzurro, ma per ora il via libera non è arrivato. Il club azzurro aveva messo in preventivo 15 milioni più 3 di bonus, è disposto ad aumentare ancora, ha incassato da tempo il sì del calciatore che ha già mandato in avanscoperta i suoi agenti con la chiara necessità di spingere per perfezionare la cessione ben al di sotto della clausola. Intanto, dopo le parole di ieri in conferenza stampa, il tecnico del Celta Garcia ha inserito lo stesso Lobotka nella lista dei convocati per la gara di campionato contro l’Osasuna. Nelle ultimissime ore, però, è arrivato l’ennesimo indizio social da parte del centrocampista slovacco: un “like” su Instagram al post pubblicato dal Napoli con le parole di Gattuso in conferenza stampa. Un altro chiaro messaggio della sua voglia di Napoli.

Foto: Marca