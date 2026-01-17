Lobotka: “Contento per il gol e la vittoria. Scudetto? Difficile ma è ancora lunga”

17/01/2026 | 20:44:12

Stanislav Lobotka, centrocampista della Juventus, match winner della gara contro il Sassuolo, ha parlato a Dazn dopo la vittoria.

Queste le sue parole: “Ho segnato, sono molto felice. Oggi abbiamo vinto, ma possiamo giocare meglio”. Come si fa per rivincere lo scudetto? “Difficile, ci sono tante partite. Quando giochiamo anche contro squadre che non sono grandi, c’è difficoltà. Tutte le partite vanno giocate come una finale”.

Foto: Instagram Lobotka