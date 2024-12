Lobotka: “Conte è uno dei tecnici più attenti ai dettagli che ho avuto in carriera”

Durante l’intervista concessa a Radio CRC, il centrocampista del Napoli, Slovan Lobotka, ha così parlato di Antonio Conte, partendo dalla preparazione e il fatto di essere uno dei centrocampisti che corre di più in Italia: “Beh, dietro c’è la preparazione estiva di mister Conte. Ci ha fatto svolgere una preparazione molto dura, come tutti sanno. È stata tosta da affrontare, ma adesso sento che mi ha dato tanti aspetti positivi, anche nella mentalità che è migliorata. Sono ancora più focalizzato nella gara, mi sento ancora meglio fisicamente, anche dal punto di vista dell’alimentazione”

“Penso che Conte sia uno dei tecnici più attento ai dettagli che ho mai avuto in carriera. Su come si prepara la partita sulla squadra avversaria. Come difendere, come attaccare. Sappiamo come gioca la squadra avversaria, come andarli a pressare rispetto al loro stile di gioco. Tutto questo ci concede una maggiore facilità nell’affrontare le gare”.

Foto: Instagram Lobotka