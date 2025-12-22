Lobotka: “Ci si ricorda solo di chi vince, Conte ha ragione”

22/12/2025 | 19:14:01

Lobotka ha parlato a Sportmediaset prima di Napoli-Bologna: “Ci si ricorda solo di chi vince? Sì certo, quello che dice il mister è giusto: in finale ci si ricorda solo di chi vince. Bologna? Conosciamo il Bologna dal campionato, sono davvero una buona squadra, ci abbiamo giocato contro un mese e mezzo fa e conosciamo la loro qualità. L’anno scorso hanno anche vinto la Coppa Italia, hanno qualità e lo sappiamo. Ma noi crediamo in noi stessi e faremo il meglio per vincere la partita”.

Foto: Instagram Lobotka