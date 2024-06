Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ai media slovacchi presenti nel ritiro della Slovacchia di Francesco Calzona, si è soffermato così sulla stagione del suo Napoli. “I risultati sono stati davvero deludenti. Penso che Calzona abbia fatto un buon lavoro con noi, visto che non è stato assolutamente facile per lui. In questa stagione avremmo reso un allenatore mediocre anche uno come Pep Guardiola”.

Foto: sito Napoli