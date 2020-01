Lobotka al Napoli: dalla clamorosa sorpresa del 24 dicembre all’annuncio ufficiale

Il 24 dicembre vi avevamo dato una clamorosa pista a sorpresa per il Napoli facendo il nome di Stanislav Lobotka. In quei giorni per molti la pista Torreira era quella più calda, invece noi spiegammo come fosse complicato strappare l’uruguaiano all’Arsenal rilanciando l’opzione Lobotka. Le sorprese non sarebbero finite lì. Il Napoli poi avrebbe preso Demme, sciogliendo le riserve (anche questa un’altra grande sorpresa) sull’arrivo del doppio centrocampista. Confermate le cifre: 1,8 milioni a stagione fino al 2024 per Lobotka, 20 milioni più 4 di bonus (complicati) al Celta Vigo. Ed ecco, finalmente, oggi, l’annuncio ufficiale. A dare il benvenuto al giocatore è stato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, con un tweet: “Benvenuto Stanislav“. A seguire, pochi istanti dopo, anche il cinguettio del Napoli calcio: “Benvenuto!“.

https://twitter.com/sscnapoli/status/1217446947730219009