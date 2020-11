Lo zio di Griezmann: “Con Messi situazione difficile. Al Barcellona non si lavora abbastanza”

Antoine Griezmann non sta vivendo un periodo felice al Barcellona. La conferma arriva dallo zio, che è stato intervistato per un documentario: “Non mi aspettavo che sarebbe stato così difficile ambientarsi. So cosa sta succedendo con Messi, non è una situazione facile, ma non posso dire di più. Al Barcellona non si lavora abbastanza, gli allenamenti si svolgono in un certo modo per accontentare determinate persone. Antoine ha bisogno di lavorare, ha bisogno di impegnarsi per star bene, a differenza di altri che non ne hanno bisogno”.

Poi la rivelazione: “Dopo la vittoria del Mondiale, Antoine ha pensato di lasciare la Nazionale. Non è vecchio, ma voleva lasciare spazio alle nuove generazioni”.

Foto: Twitter Barcellona