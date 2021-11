Lo United vola agli ottavi grazie a Ronaldo e Sancho, Dinamo Kiev-Bayern Monaco 1-2

Si sono concluse le gare delle 18:45 di Champions League. Importante successo del Manchester United in casa del Villarreal per 2-0 con il gol del solito Cristiano Ronaldo e di Sancho. I Red Devils si conquistano il primo posto nel girone dell’Atalanta a quota dieci punti e la conseguente qualificazione agli ottavi. Cinque vittorie su cinque invece per il Bayern Monaco che sotto la neve di Kiev ha battuto 2-1 la Dinamo con una rovesciata di Lewandowski e la rete di Coman.

FOTO: Twitter UCL