Lo United ‘stecca’ ancora: 1-1 in casa con l’Everton. Ronaldo in campo nella ripresa

Dopo la sconfitta interna per 0-1 con il West Ham, il Manchester United manca ancora il successo a Old Trafford. Gli uomini di Solskjaer, infatti, sono stati fermati dall’Everton sul risultato di 1-1. I Red Devils erano passati in vantaggio con Martial a fine primo tempo, ma poi sono stati ripresi dalla rete di Townsend al 65′. Cristiano Ronaldo in campo solo nella ripresa, quando al 57′ ha preso il posto di Edinson Cavani.

Foto: Instagram Manchester United