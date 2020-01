Lo United annuncia: “Accordo con lo Sporting per Bruno Fernandes”. Operazione da 80 milioni

Bruno Fernandes al Manchester United, nessuna sorpresa. Il club inglese ha raggiunto un accordo totale con lo Sporting per il trasferimento del centrocampista lusitano. Una trattativa che andava avanti da settimane e settimane, ora è arrivata la fumata bianca per un’operazione da 80 milioni (55 di parte fissa più 25 di bonus più il 10% della futura vendita). Bruno Fernandes è atteso in Inghilterra nelle prossime per le visite mediche, poi firmerà un contratto valido per quattro anni e mezzo, con un ingaggio da circa 4,5 milioni di euro a stagione. Intanto, i Red Devils hanno annunciato la chiusura dell’operazione con il seguente comunicato ufficiale: “Il Manchester United è lieto di annunciare di aver raggiunto un accordo totale con lo Sporting Clube de Portugal per il trasferimento di Bruno Fernandes. L’accordo è soggetto alle visite mediche e all’intesa sulle condizioni personali. Un ulteriore annuncio verrà fatto a tempo debito”.

“Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them". Obrigado Capitão. Para sempre Leão 🦁 pic.twitter.com/L7JqXs6RbT — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) January 29, 2020

Foto: marca