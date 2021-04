Lo Swansea e l’iniziativa contro il razzismo: stop ai social per una settimana

Lo Swansea ha deciso di intraprendere un’azione simbolica per protestare contro gli abusi e la discriminazione sempre più dilagante sui social media. Il club gallese, che milita nella Championship inglese, disattiverà tutti i suoi account per una settimana a partire dalle 18:00 di oggi: tutti i giocatori, dalla prima squadra alle giovanili, così come la dirigenza, lo staff ei canali ufficiali del club, che include Facebook, Twitter e Instagram, non pubblicheranno alcun contenuto. Questa la dichiarazione del club gallese: “Riteniamo che sia giusto prendere posizione contro un comportamento che è un flagello per il nostro sport e la società nel suo complesso”.

Swansea City has chosen to take a club-wide stance in the battle against abuse and discrimination of all forms on social media.

From 5pm today we will not post any content on our official social media channels for seven days.#EnoughIsEnough

👉 https://t.co/rmHXB0j2l7 pic.twitter.com/fKqKqHl8Ag

— Swansea City AFC (@SwansOfficial) April 8, 2021