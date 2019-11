Lo strano sabato di Kostas Manolas: da colonna a rivale della Roma, sognando un’accoglienza alla Nainggolan

Non sarà una partita normale, quella di oggi pomeriggio alle ore 15, per Kostas Manolas. Il difensore greco, infatti, tornerà a Roma, ma stavolta da avversario, contro quella squadra di cui è stato colonna portante per 5 stagioni. Dal 2014 al 2019, con oltre 150 presenze e ricordi indelebili, come il gol che qualificò i capitolini alla semifinale di Champions un anno e mezzo fa.

Non sono mancati momenti difficili, a partire dal quasi addio del 2017 direzione Russia. Poi Manolas e la Roma, per svariate ragioni, decisero di proseguire ancora. Fino all’estate scorsa, quando in casa giallorossa la cessione del centrale è divenuta quasi obbligatoria anche per questioni legate al FFP.

Adesso Kostas ritorna all’Olimpico, in un match che con tutta probabilità lo vedrà partire dal primo minuto. Con l’obiettivo, naturale, di portare a casa i tre punti, anche se contro quella che, in fondo, resta ancora la “sua” Roma. Nella speranza che, come qualche settimana fa con Nainggolan, la Sud lo accolga con un tributo e non con quelli che, senza dubbio, sarebbero amarissimi fischi.

Foto: Napoli Twitter