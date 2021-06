Lo storico vice di Ancelotti: “Potrà tornare a dare il suo contributo al Real. A Napoli non era l’uomo adatto”

Intervistato da 1 Station Radio, Giorgio Ciaschini, storico vice di Carlo Ancelotti, ha commentato il ritorno al Real Madrid e la sfortunata avventura partenopea: “Ancelotti merita la panchina del Real Madrid, ma anche Napoli è una piazza importante e con valori importanti. Purtroppo non tutte le ciambelle vengono con il buco. A Napoli non era l’uomo adatto e, forse, nemmeno la piazza era adatta a lui. L’ho sentito dopo la firma, è molto felice perché aveva lasciato i Blancos a malincuore. Conosce molto bene l’ambiente e, dopo le esperienze fatte in giro, potrà tornare a dare il suo contributo”.