Lo staff di Conte: “Sacrificio e voglia di vincere per arrivare al successo”

Intervenuti in conferenza stampa, i componenti dello staff di Antonio Conte hanno parlato di questa stagione e dello scudetto conquistato. Inizia Stellini, il vice: “E’ stata una grandissima emozione visti i sacrifici. Purtroppo l’abbiamo vissuta stando lontani e non vicini perché non eravamo insieme quando abbiamo vinto lo scudetto ma nel momento in cui c’è stato il fischio finale di Sassuolo-Atalanta c’è stata una grande emozione. La mia preoccupazione iniziale non è stato solo trasferire al mister cosa volesse dire essere interista, ma anche capire all’interista cosa volesse dire avere Antonio Conte come allenatore. Questo è stato un lavoro che poi è venuto naturale, questa è una società a cui serviva un vincente, con una mentalità vincente”.

Il fratello di Antonio, Gianluca Conte: “Non ci si abitua mai, dietro a ogni vittoria c’è un grande lavoro, una cultura che il mister ci inculca, sia con lo staff che con i giocatori. Questa vittoria va dediata ai tifosi, alla società, ai giocatori che hanno dato seguito alle direttive del mister per raggiungere l’obiettivo. C’è una grande cultura. Non è stato sempre facile gestire mio fratello. Era una partita importante contro la Fiorentina, era un momento concitato e mi ha strappato il microfono. Lui è un passionale, sappiamo benissimo che se può scendere in campo insieme ai ragazzi sarebbe il dodicesimo uomo. Lui era un leone in gabbia, lì. È fatto così, ha questa passione che lo travolge. Con il problema del Covid è stata una vittoria sofferta. Ogni vittoria ha un’emozione diversa, tutte quante sono sempre frutto di un grande lavoro, dietro”.

Bonaiuti, il preparatore dei portieri: “È stato un percorso lungo. Vincere è qualcosa di diverso, non è come raggiungere numeri personali. Arrivare a questo obiettivo è il coronamento per tutto quello che è stato fatto in tutti questi anni. Ti puoi guardare indietro e dire che è il frutto per arrivare a questo obiettivo”.

Foto: Sito Inter