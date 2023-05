Lo Stadio Maradona sarà aperto per Udinese-Napoli. Il comunicato

Come aveva già annunciato il presidente Aurelio De Laurentiis, lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli sarà aperto per assistere alla sfida tra Udinese e Napoli in programma per giovedì alle 20:45 alla Dacia Arena. Di seguito il comunicato del club azzurro: “La SSC Napoli comunica che in occasione del match Udinese-Napoli, in programma giovedì 4 maggio alle ore 20.45, si terrà un evento speciale allo Stadio Maradona.

I tifosi azzurri potranno assistere alla gara attraverso dei maxischermi posizionati a bordo del perimetro di gioco.

I biglietti per la serata saranno in vendita da oggi 2 maggio 2023, alle ore 15:00, al prezzo di euro 5,00 per ogni Settore.

Saranno inoltre in vendita, al prezzo di euro 100,00 cadauno, n. 600 posti speciali di Tribuna Posillipo, che daranno diritto di accesso all’Area Ospitalità di pertinenza della Tribuna.

Fino alle ore 18:00 del 2 maggio 2023 la vendita dei tagliandi sarà riservata agli abbonati della stagione 2022/2023. Dalle ore 18:30 scatterà la vendita libera per ogni posto a disposizione”.

Foto: Instagram Napoli