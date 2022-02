Lo Sporting Lisbona saluta Cabral. L’attaccante ringrazia sui social

Jovane Cabral è stato l’acquisto dell’ultimo minuto della Lazio nella sessione di calciomercato appena terminata. Lo Sporting Lisbona ha salutato l’attaccante con un post sui social dove ha scritto: “Buona fortuna, campione”.

L’attaccante biancoceleste ha ripubblicato il post sul proprio profilo, per poi aggiungere i ringraziamenti di rito nei confronti di quello che è ormai il suo ex club: “Grazie per tutto”.

Foto: Instagram personale