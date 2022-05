Lo Spezia vince a Udine (2-3) e si salva matematicamente. Successo del Torino a Verona (0-1)

Lo Spezia batte l’Udinese 3-2 alla Dacia Arena e si salva matematicamente per il secondo anno di fila.

Vittoria in rimonta quella dei liguri, che erano andati sotto, grazie a un gol di Molina. Il pareggio è arrivato con Verde al 35′, la rete del 2-1 è stata di Gyasi al 48′.

Nella ripresa, Maggiore, dopo 2 minuti, ha chiuso la gara sul 3-1. Al 93′, errore dagli 11 metri per lo Spezia, con Manaj. Al 94′, rete dei friulani con Nestorowski.

Spezia che sale a 36 punti, ottenendo la salvezza matematica.

Nell’altra gara, inutile per quanto riguarda verdetti importanti, blitz del Torino del grande ex, Juric, che vince in casa del Verona per 1-0, portandosi a -2 dagli scaligeri, per la corsa al nono posto.

Decisivo un gol di Brekalo nel primo tempo.

Foto: Twitter Spezia