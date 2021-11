Lo Spezia si illude con Nzola, poi l’Atalanta ribalta con doppio Pasalic, Zapata (rigore ripetuto), Malinovskyi e Muriel: 5-2

La 13a giornata di campionato si è aperta col match tra Atalanta e Spezia. I bergamaschi si impongono con un netto 4-1 sulla squadra ligure. Illusione iniziale per la squadra di Thiago Motta col gol di Nzola all’11’ del primo tempo. Pareggia i conti Pasalic sette minuti dopo. Al 35′ l’episodio che cambia la partita: tocco di mano in area di rigore di un giocatore dello Spezia, Abisso viene richiamato dal VAR e concede il calcio di rigore all’Atalanta. Dal dischetto, Duvan Zapata si fa parare il rigore che poi verrà ripetuto a causa dell’ingresso anticipato in area di un giocatore dello Spezia. Il colombiano si presenta un’altra volta dagli undici metri e non sbaglia. Al 41′ arriva la doppietta per Mario Pasalic. Nel secondo tempo vanno in gol anche Muriel e Malinovskyi. Al 91′ Nzola firma la doppietta personale.

L’Atalanta aggancia l’Inter al terzo posto, in attesa del match di San Siro domani contro il Napoli.

Foto: Twitter Atalanta