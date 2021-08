Lo Spezia batte il Pordenone e si qualifica ai sedicesimi di Coppa Italia

Inizia con una vittoria la prima gara ufficiale di Thiago Motta sulla panchina dello Spezia: in Coppa Italia i liguri si qualificano al turno successivo grazie alla vittoria per 3-1 contro il Pordenone. Nel primo tempo arriva il doppio vantaggio per i bianconeri grazie alle reti di Martin Erlic e del neo acquisto Dimitris Nikolaou. Nella ripresa per il Pordenone accorcia l’ex Napoli Folorunsho su calcio di rigore. Nel finale arriva il tris per la squadra di Motta con Ebrima Colley che dal dischetto batte Perisan. Lo Spezia guadagna l’accesso ai sedicesimi di finale di Coppa Italia dove affronterà la vincente di Parma-Lecce.

Foto: Twitter Spezia