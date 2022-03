Lo Spezia batte il Cagliari 2-0 e allunga in zona salvezza. Salernitana-Sassuolo 2-2, un pari che non serve a nessuno

La Salernitana non riesce a battere il Sassuolo, finisce 2-2 all’Arechi.

Gara palpitante, con la Salernitana che passa in vantaggio all’8′ con Bonazzoli, complice anche una papera di Consigli. La risposta del Sassuolo è veemente. Gli emiliani pareggiano con Scamacca, con un colpo di testa, Poi arriva il 2-1 dei neroverdi, con Traoré al 30′, grande gol di sinistro.

Nella ripresa, il Sassuolo non riesce a chiudere la gara. Anzi, se la complica in 2 minuti, con un doppio giallo a Raspadori, che lascia i suoi in 10.

Il Sassuolo ha anche la palla del 3-1, con Frattesi, che colpisce la traversa a colpo sicuro.

Qualche minuto dopo, arriva il 2-2 dei campani, con un grandissimo colpo di testa di Milan Djuric all’80’. Finale palpitante, la Salernitana vuole vincere, ci prova con Bonazzoli, ma l’attaccante trova un super Consigli a pochi istanti dalla fine.

Nell’altra gara, delicatissima, lo Spezia si impone sul Cagliari 2-0.

Primo tempo bloccato, squadre che non si superano. Ma al 36′, arriva un rigore per i liguri con Verde che però si fa ipnotizzare da Cragno. Ancora Cragno si supera poco dopo ancora su Verde.

Nella ripresa, lo Spezia la sblocca subito. E’ Erlic a trovare la rete del vantaggio dopo un grande assist di Verde. Arriva anche il 2-0 che affonda il Cagliari, la segna Manaj al 74′.

In classifica, lo Spezia sale a 29, portandosi a +7 sul Venezia terz’ultimo. Il Cagliari resta a 25. La Salernitana va a 16, ma è troppo poco per i campani.

Foto: Sito Spezia