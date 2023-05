Lo Spezia abbatte un Milan sempre più piccolo: 2-0 con Wisniewski e Salvatore Esposito

Lo Spezia strappa un’importantissima vittoria in chiave salvezza ai danni del Milan grazie ai gol di Wisniewski e il gioiello di Esposito. Per gli uomini di Pioli chiamati a vincere per proiettarsi al derby di martedì sera arriva una sconfitta che rallenta sensibilmente la corsa alla prossima Champions League.

La partita si apre con il palo di Tonali dopo 7 minuti, i rossoneri continuano il loro forcing con Origi che al 20’ sbagli a pochi passi da Dragowski, al 23’ ancora Milan con Theo Hernandez che da fuori area si vede negare il gol dall’ottimo intervento del portiere di casa. Al 27’ si fa vedere anche lo Spezia con Amian che tutto solo di testa manda alto. La ripresa si apre con i padroni di casa all’attaco e Reca al 49’ prova a sorprendere Maignan ma senza successo. Al 56’ ci prova anche Bourabia ma non trova la porta. Pioli mette mano ai cambi sostituendo Diaz, Rebic, Theo Hernandez e Saelemaekers ma le sostituzioni fanno solo guadagnare metri allo Spezia che trova il vantaggio al 75’ con Wisniewski che dopo il palo di Amian appoggia in rete. All’85’ lo Spezia trova anche il raddoppio con una magia di Esposito che da calcio di punizione silura Maignan.

Foto: Instagram Spezia